Gezinsbond reikt ‘Wobbeldiploma’s’ uit aan peuters en kleuters Kristof Pieters

08 maart 2019

De Gezinsbond van Stekene heeft voor de tweede keer een reeks van vijf lessen ‘Wobbelturnen’ georganiseerd. Het is een nog vrij onbekende sport die draait rond balans en kracht. Op een gekromd houten bord leren kinderen het evenwicht te bewaren. “Maar het is meer dan enkel turnen op en rond een Wobbelboard”, zegt Els D’Eer van de Gezinsbond. “Het is vooral een ouder-kind moment dat gekoesterd wordt en waarvan met volle teugen van genoten wordt. Onze 20 enthousiaste deelnemertjes zijn allemaal fiere Wobbelkampioenen geworden.”