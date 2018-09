Gemeentebelangen stelt definitieve lijst voor Kristof Pieters

04 september 2018

18u26 1 Stekene Bestuurspartij Gemeentebelangen heeft zijn definitieve lijst voorgesteld waarmee ze in oktober naar de verkiezingen trekt onder leiding van uittredend burgemeester en lijsttrekker Stany De Rechter.

Gewezen burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Arnoud Heyse zal de lijst duwen. Op de tweede plaats staat schepen Lorette De Permentier. Ook de derde en vierde plaats zijn voor uittredende schepenen, respectievelijk Kris Van Duyse en Dirk Backaert. Fractieleider Grietje Cortebeeck staat op plaats vijf en de schepenen Gunter Van Campegnhoud en Pieter De Witte op zes en zeven. Heidi Van Gaever op plaats acht is bekend van het verenigingsleven in Kemzeke zoals ’t Kelderken en de Ghesellen. Andrea Coppieters op negen eveneens maar dan in Klein-Sinaai waar ze voorzitter is van de kerkraad.

Daarna volgen een aantal uittredende mandatarissen uit onder meer de gemeente- en OCMW-raad zoals Rudi De Boever, Kristien Strobbe, Jan De Bruyne, Annete Vogels, Evy Huyghe, Ko Dieleman en Ilse De Schepper.

Rita De Plukker op zeventien is actief in de dorpsraad van Koewacht. Voorzitter van de kunstenaarsvereniging Artificium Martine Mertens volgt op achttien en douanier Kenneth De Cock op negentien. Miranda Pauwels is toezichter bij Toermalijn en Koen Vernimmen op 21 zetelt al in het bestuur van Gemeentebelangen.

Daarna volgen nog enkele jonge gezichten. Celien Van Broeck was jaren actief bij de chiromeisjes in Kemzeke en is gewezen voorzitter van de Stekense jeugdraad. Rechtenstudent Giovanni De Looze is met zijn 19 de jongste kandidaat. Maar een tikkeltje ouder is Sam Schokkaert, hoofdleider bij Chiro Stekene en actief in de jeugdraad.

Gemeentebelangen hoopt met deze ploeg een zelfde resultaat te kunnen neerzetten als in 2012 en haar absolute meerderheid te behouden.

