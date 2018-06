Gemeente wil aansluiten bij Sociaal Verhuurkantoor Waasland 29 juni 2018

Stekene De gemeente Stekene wil toetreden tot het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. Dat keurde de gemeenteraad dinsdagavond goed. Vandaag, donderdag 28 juni spreekt de raad van bestuur van het SVK Waasland zich uit over de kandidatuur van Stekene.

Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland is een OCMW-vereniging van momenteel zeven OCMW's: Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Gillis-Waas, Lokeren en Waasmunster. Het huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan personen die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden. "Het Sociaal Verhuurkantoor treedt met andere woorden op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als hoofdhuurder na", legt schepen van Sociale zaken Dirk Backaert uit. "Ook voor de huurders zijn er tal van voordelen. Het SVK verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen aan een lagere huurprijs dan op de privémarkt, gebruikt correcte huurcontracten en zorgt voor de nodige begeleiding van de huurder".





Stipte betaling

Aansluiting bij het Sociaal Verhuurkantoor biedt ook voor verhuurders een aantal voordelen: het SVK Waasland garandeert een stipte betaling van de maandelijkse huur, houdt toezicht op het onderhoud van de woning en neemt alle administratieve taken op zich. Bovendien komen eigenaars-verhuurders in aanmerking voor onder andere een aantal premies en een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing.





De toewijzingen gebeuren er op basis van een puntensysteem, waardoor mensen met een hogere woonnood vlugger een woning kunnen toegewezen krijgen. Momenteel heeft het Sociaal Verhuurkantoor 339 panden in hun beheer, verspreid over de aangesloten gemeenten. (PKM)