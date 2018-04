Gemeente verhuurt repetitielokaal in Gildenhuis 12 april 2018

De gemeenteraad van Stekene heeft een huurovereenkomst afgesloten met de muziekgroep 'Freud en de Libido's'. Zij mogen de 25 vierkante meter grote kelderruimte van het Gildenhuis als repetitielokaal gebruiken.





De Stekense groep bestaat al veel jaren en heeft nu geen geschikte oefenruimte. De groep betaalt iedere maand 50 euro. De overeenkomst geldt voor een duur van 9 jaar.





De gemeenteraad keurde ook de erfpachtovereenkomst goed met de vzw Parochiale Werken voor de exploitatie van de grote zaal van het Gildenhuis. De vzw besliste zelf te stoppen met de exploitatie waardoor de werking van verschillende lokale verenigingen in het gedrang dreigde te komen. De gemeente neemt daarom het Gildenhuis over in erfpacht en dit voor een vergoeding van 3.000 euro per jaar. De inboedel wordt kosteloos overgedragen. (PKM)