Gemeente neemt uitbating Gildenhuis over ZALEN CM-GEBOUW MAKEN PLAATS VOOR KANTOOR EN WOONGELEGENHEDEN KRISTOF PIETERS

21 februari 2018

02u31 0 Stekene De vzw Parochiale Werken en de gemeente hebben een overeenkomst bereikt over het Gildenhuis. De gemeente neemt de uitbating van de grote zaal en een vergaderzaal vanaf 1 april over. Twee kleine zalen in het CM-gebouw worden gesloopt. De milieuvergunning van het Gildenhuis wordt niet overgenomen.

Het verenigingsleven in Stekene kan opgelucht ademhalen. Het Gildenhuis zal ook in de toekomst gebruikt kunnen worden voor de organisatie van activiteiten. De gemeente sluit hiervoor een erfpachtovereenkomst af van 30 jaar met eigenaar vzw Parochiale Werken. Die had laten weten te willen stoppen met de uitbating van het complex.





Aanleiding is de sloop van het CM-gebouw aan de kant van de Dorpsstraat. "CM Waas & Dender laat de twee kleine bovenzalen van het Gildenhuis, boven hun huidige kantoor, in de loop van dit jaar afbreken. Op de huidige locatie komt een nieuw kantoor en woongelegenheden", legt Mario Maras van vzw Parochiale Werken uit. "Als gevolg hiervan kwam voor onze vzw de haalbaarheid van de uitbating van de grote zaal en de overblijvende vergaderzaal van het Gildenhuis op tafel. Er zijn namelijk al een hele tijd onvoldoende vrijwilligers om praktische zaken te regelen. Dat gaat van het bijhouden van een agenda met afspraken tot het opkuisen en opnemen van meterstanden. Binnen de vzw zijn de leden allemaal een dagje ouder aan het worden. Wel wilden we het verenigingsleven in Stekene niet zomaar in de kou zetten, en namen daarom contact op met de gemeente voor een overdracht."





Uitdoofscenario

Na lang onderhandelen is die overeenkomst bereikt. De gemeente zal vanaf 1 april de uitbating van de grote zaal en vergaderzaal het Maurisken in het Gildenhuis overnemen van de vzw. "Zo willen we continuïteit garanderen voor de verenigingen die de laatste decennia vaak gebruik maakten van het Gildenhuis voor hun activiteiten", licht burgemeester Stany De Rechter toe.





Eind maart zal de gemeenteraad zich buigen over het retributiereglement, waarin onder meer de huurprijzen worden opgenomen. Voor de bovenzalen in het CM-gebouw komt er een uitdoofscenario. De recentste zaal boven het CM-kantoor kan, afhankelijk van de timing van de bouwplannen, nog tot en met juni 2018 gehuurd worden. Tot deze datum kunnen verenigingen daarvoor terecht bij de vzw Parochiale Werken. Voor de oudste bovenzaal sluit de vzw geen nieuwe contracten meer af.





"We hopen dat de gebruikers van deze zalen nadien hun weg vinden naar de andere gemeentelijke culturele infrastructuur", zegt schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout. "Vooral de grote zaal was voor ons belangrijk, omdat deze capaciteit weinig voorhanden is. Kleinere vergaderlokalen zijn er echter wel voldoende. We denken dan ook niet dat er verenigingen in de problemen gaan komen."





Milieuvergunning

De gemeente gaat wel de milieuvergunning van het Gildenhuis niet overnemen. Die loopt in 2019 af. Als gevolg hiervan zullen er slechts twaalf fuiven of evenementen met elektronisch versterkte muziek per jaar kunnen plaatsvinden.





"Maar afgaande op de boekingen, moet dat volstaan voor Stekense verenigingen", zegt de burgemeester nog. "Als we een nieuwe vergunning zouden aanvragen, moeten er heel wat investeringen gebeuren op vlak van akoestiek, en aangezien er nieuwe woningen komen aan de kant van de Dorpsstraat willen we het aantal fuiven sowieso beperkt houden."