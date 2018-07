Gastank gevrijwaard bij zware tuinbrand KRISTOF PIETERS

10 juli 2018

12u21 0

In de IJzerhandstraat in Stekene is gisterenochtend om 11.15 uur brand ontstaan in de achtertuin van een woning. Een vrij grote houtstapel vatte er door een nog onduidelijke oorzaak vuur. De brand sloeg ook over naar een bouwvallig schuurtje en enkele bomen. De eigenaar, een oudere alleenstaande man, was op het moment dat het vuur uitbrak in zijn woning. Hij bleef ongedeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon een gastank, die net naast de vuurhaard stond, vrijwaren. De tank werd preventief gekoeld. Vorig jaar in januari woedde in de woning zelf ook al eens een felle brand. Een bergruimte brandde toen uit.