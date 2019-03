Franse delegatie uit Labastide d’Armagnac op bezoek voor start wielerseizoen Kristof Pieters

04 maart 2019

18u41 0 Stekene Stekene heeft een delegatie ontvangen uit het Franse dorpje Labastide d’Armagnac. Al enkele jaren is er een vriendschapsband met die gemeente waar zich net als in Klein-Sinaai een fietsersbedevaartsoord bevindt.

Sinds 2003 vindt in Klein-Sinaai jaarlijks een fietszegening plaats aan de unieke grot van de Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers naast de kerk. De oorsprong van dit kleine bedevaartsoord ligt in het Franse dorpje Labastide d’Armagnac. Daar is een kerkje waar alle wielergrootheden al een truitje achterlieten. De fietsminnende pastoor Raf David was zo onder de indruk dat hij in 1996 in zijn eigen parochie een grot bouwde naast de kerk. Tom Steels was één van de eerste renners die een truitje schonk maar er zouden er honderden volgen. De bekendheid van de grot werd steeds groter door de jaarlijkse fietszegening die er sinds 2003 plaatsvindt. De collectie wielertruitjes, waaronder ook exemplaren van legendarische renners zoals Eddy Merckx, Francesco Moser, Fabian Cancellara, enz. werd zo groot dat er intussen een heus wielermuseum is ingericht in de kerk van Klein-Sinaai.

In 2012 bracht een groep renners uit onze regio een bezoek aan de Franse rennerskapel in Labastide d’Armagnac. Ook burgemeester Stany De Rechter sloot zich daarbij aan. Afgelopen weekend bracht het Franse dorp een tegenbezoek. Op het gemeentehuis werden geschenken uitgewisseld waarna het gezelschap ook de fietsersgrot en het wielermuseum in Klein-Sinaai bezocht. Voorbije zondag vond er de traditionele fietswijding plaats.