Frans (84) sluit carrière af met Vlaams record: 54 jaar onafgebroken in gemeenteraad Gemeentebelangen zwaait twee monumenten uit Kristof Pieters

21 december 2018

15u22 1 Stekene Op de gemeenteraad is afscheid genomen van twee monumenten uit de partij Gemeentebelangen. Frans Windhey (84) en Freddy Merckx (73). Die eerste is absoluut recordhouder want hij zetelde sinds 1964 onafgebroken in de gemeenteraad. “Iedereen vraagt me hoe ik het zo lang heb volgehouden maar eigenlijk is die tijd voorbijgevlogen.”

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur heeft Gemeentebelangen afscheid genomen van twee van haar sterktehouders die samen goed zijn voor vele decennia gemeentepolitiek. Frans Windhey (84) mag zich zelfs Vlaams recordhouder noemen. De partij deed navraag in de rest van Vlaanderen en vond nergens anders iemand die maar liefst 54 jaar lang onafgebroken in de gemeenteraad zetelde, waarvan 25 jaar als schepen. “Nu is het echter welletjes geweest”, vindt Frans. “Ik ben nog in prima gezondheid maar ik voel toch dat het allemaal wat moeilijker wordt. Daarom heb ik me ook niet meer verkiesbaar gesteld. Ik was nog wel bereid om de lijst te steunen maar zetelen zag ik niet meer zitten. Nog eens zes jaar erbij en dan zou ik 90 jaar zijn. Het is nu echt wel tijd voor een nieuwe generatie.”

De voorbije halve eeuw zag Frans Windhey heel wat veranderen. “Vooral de papiermolen. Vroeger ging alles eenvoudiger maar nu moet je voor elke dossier een berg plannen maken. Ik heb het wel altijd enorm graag gedaan. Ik ben op mijn dertig jaar schepen geworden en was toen de jongste schepen in Oost-Vlaanderen. Veel mensen vragen me hoe ik het zo lang heb kunnen volhouden maar eigenlijk is die tijd voorbijgevlogen. Ik ben blij dat Gemeentebelangen, de partij waarbij ik actief was van bij de oprichting, het bij de laatste verkiezingen zo goed heeft gedaan. Als we een absolute meerderheid halen, zullen we het wel niet zo slecht hebben gedaan zeker?”

In een zwart gat zal Frans niet vallen. “Ik kan nu eindelijk doen wat ik wil en rustig van mijn pensioen genieten”, lacht hij. “Toen ik mijn sjerp van schepen doorgaf, was er natuurlijk al veel werk weggevallen maar ook als raadslid moet je toch overal je gezicht eens laten zien. Ik ga me zeker niet opsluiten, maar ik moet wel nergens nog rekening mee houden. Mijn familie zal er alleszins niet rouwig om zijn dat ik nu eindelijk een punt zet achter de politiek. Ze hebben gezien hoeveel tijd het opslorpte. Misschien dat er daarom geen opvolging is in de familie? Zowel bij de kinderen als kleinkinderen is niemand gebeten door de politieke microbe en de achterkleinkinderen zijn nog wat jong. Niet dat ik daar wakker van lig. Het is wel zo dat jongeren moeilijker de stap zetten in de politiek omdat het toch een heel engagement vraagt. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd of mijn record ooit zal sneuvelen.”

Ook Freddy Merckx werd uitgezwaaid bij Gemeentebelangen. De benjamin van de twee monumenten heeft ook wel een aardige carrière achter de boeg. Hij zetelt sinds 1970 in de gemeenteraad maar was er in de jaren negentig een tijdje van tussen om professionele redenen. In 2000 maakte hij zijn comeback, eerst als gemeenteraadslid en daarna als schepen van onder meer Sociale Zaken en Onderwijs.