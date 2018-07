Foodtruckfestival Feria del Gusto vergeet voetbal niet 14 juli 2018

02u33 0 Stekene Het foodtruckfestival Feria del Gusto is dit weekend aan zijn tweede editie toe. Zaterdag en zondag kan men van op de centrumparking van Stekene genieten van exotische, oosterse, vegetarische en klassieke gerechten aan een tiental verschillende foodtrucks.

"We hebben vorig jaar aangetoond dat foodtruckfestivals niet alleen in grotere steden aanslaan, maar ook op kleinere schaal", zegt organisator Mark De Zwart.





"Net als de vorige editie willen we een festivalsfeer creëren en natuurlijk kunnen we dan niet rond het feit dat net dit weekend de Rode Duivels de kleine finale spelen en zondag de grote finale plaatsvindt. Beide matchen zullen daarom op groot scherm worden uitgezonden. Voor de kleinsten is er net als vorige keer een springkastelendorp."





Kwalitatieve foodtrucks

Er zijn ook liveoptredens. "Maar de klemtoon ligt uiteraard op het degusteren van allerlei lekkers", vervolgt De Zwart. "We hadden dan ook een breed gamma aan kwalitatieve foodtrucks naar hier gehaald. Er is ook extra aandacht gegaan naar lokale inbreng. Zo vloeit er opnieuw het Troubadourbier uit de tapkraan en zal er gin-tonic aangeboden worden van de bekende Stekense Angelicus."





Veel interesse

Dat het een zonovergoten editie zal worden, staat nu al vast. "Op sociale media is de interesse alleszins al dubbel zo groot dan vorig jaar." Feria del Gusto is vandaag geopend van 12 tot 23 uur en op zondag van 12 tot 22 uur. (PKM)