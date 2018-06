Fiona wint Europese tekenwedstrijd 15 juni 2018

Fiona Buysse van basisschool De Molenberg uit Stekene is de winnaar van de tekenwedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen reeds voor de derde keer organiseerden. Kinderen uit het derde en vierde leerjaar konden een tekening maken over wat Europa voor hen betekent. Er werden 361 tekeningen ingezonden. Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking, verraste Fiona en haar klas. Zij overhandigde hen de hoofdprijs van de wedstrijd: voor elk klasgenootje een brooddoos met de winnende tekening die Fiona maakte erop gedrukt. "De tekening van Fiona waarop kinderen elkaar een hand geven rond een mooie wereldbol sprak de jury erg aan. Maar het was vooral de tekst die erop staat 'Onze thuis is hier' die een warme boodschap is voor alle kinderen", zegt Verhoeve. (PKM)