Fietsster gewond 22 februari 2018

In de Trompstraat in Kemzeke werd gisterenmiddag omstreeks 14 uur een dame aangereden toen ze met haar elektrische fiets de Trompstraat ter hoogte van de Sint-Jansteenstraat wou oversteken. Het was gelukkig geen zware aanrijding, maar de vrouw liep wel een hoofdwonde op. Een vrijwillig brandweerman die kort na de feiten passeerde diende het slachtoffer de eerste zorgen toe. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de vrouw voor verzorging naar het AZ-Nikolaas. Het ongeval veroorzaakte even verkeershinder in beide richtingen in de drukke Tromstraat. (PKM)