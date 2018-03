Fietspad voor Nieuwstraat 01 maart 2018

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de realisatie van een fietspad langs de Nieuwstraat en Stekenestraat. Het gaat om een investering van 570.938 euro, waarvan de gemeente zelf 368.419 euro betaalt. Het fietspad komt immers voor 40 procent subsidie in aanmerking omdat het aansluit op het lange afstandsfietspad op de oude spoorwegbedding. Het fietspad is ideaal voor de scholieren van de Broederschool in de Nieuwstraat en vormt een verbinding naar Kemzeke.





Het dossier liep wel een tijdje vertraging op doordat Natuurpunt zich verzette tegen het traject langsheen het natuurgebied Steengelaag. Dat beroep is door de natuurvereniging intussen ingetrokken waardoor de werken kunnen starten. Tegelijk met de aanleg van een fietspad zullen er ook rioleringswerken worden uitgevoerd.





(PKM)