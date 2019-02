Fietspad Nieuwstraat in afwerkingsfase Kristof Pieters

21 februari 2019

13u28 0 Stekene Een aannemer is zo goed als klaar met de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat en Stekenestraat. Hoewel de nieuwe fietsverbinding nog niet is opgeleverd, wordt er al dankbaar gebruik van gemaakt door de vele scholieren die dagelijks pendelen tussen Kemzeke en Stekene.

De werken aan het nieuwe fietspad gingen in september vorig jaar van start. Het fietspad is ideaal voor de scholieren van de Broederschool in de Nieuwstraat en vormt een verbinding naar Kemzeke. Het dossier liep wel een tijdje vertraging op doordat Natuurpunt zich verzette tegen het traject langsheen het natuurgebied Steengelaag. Dat beroep werd door de natuurvereniging terug ingetrokken waardoor de werken toch konden starten. Tegelijk met de aanleg van een fietspad werden er ook rioleringswerken uitgevoerd.

Schepen voor mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe) is tevreden met het resultaat. Hoewel het nog niet is opgeleverd, maken er nu al scholieren dankbaar gebruik van de nieuwe route. “Het bewijst de noodzaak. Het is een van de meest gebruikte wegen voor schoolgaande fietsers in Stekene”, zegt Van Duyse. Tot nog toe was het echter niet veilig fietsen want aan de ene kant van de weg ligt de kmo-zone waardoor er ook heel wat vrachtwagens passeren. Aan het project hangt een prijskaartje van meer dan een half miljoen euro. Daarvan werd echter 40% gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen omdat het aansluit op het lange afstandsfietspad op de oude spoorwegbedding.

“Nu moet enkel nog de rijweg opnieuw geasfalteerd worden”, vult Van Duyse aan. “Daarna volgt binnenkort de officiële opening van het nieuwe fietstraject.”