Fietser lichtgewond na aanrijding in Stationsstraat Kristof Pieters

18 april 2019

10u38 0

In de Stationsstraat in Kemzeke is de bestuurder van een lichte vrachtauto in aanrijding gekomen met een fietser. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19 uur.