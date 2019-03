Fietser aangereden op oversteekplaats in Wittingstraat Kristof Pieters

07 maart 2019

16u01 0

Aan de oversteekplaats in de Wittingstraat in Stekene zijn woensdag omstreeks 12.30 uur een wagen en een fietser met elkaar in aanrijding gekomen. De fietser raakte hierbij lichtgewond.