Fietser aangereden door landbouwvoertuig Kristof Pieters

13 november 2018

17u18 0

Een fietser en een landbouwvoertuig zijn maandagavond om 18.20 uur met elkaar in aanrijding gekomen in de Baggaart Zuid, de parallelweg van de E34, in Stekene. De fietser raakte hierbij lichtgewond.