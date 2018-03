Fabriekshal omgebouwd tot danstempel 17 maart 2018

02u36 0 Stekene Een volledige fabriekshal leeghalen en vervolgens inrichten als danstempel. De organisatie van Freestyle Events gaat de klus voor de zesde keer op rij klaren voor het evenement Xclusive.

"We verwachten voor deze editie zo'n 1.200 bezoekers", zegt organisator Mark De Zwart. "We zijn blij dat we opnieuw de bedrijfshal van Mechanisatie Van Hooste mogen gebruiken. Het is in Stekene de enige plek waar we zo'n evenement kunnen organiseren. Xclusive is in de regio intussen hét feest van het jaar geworden. Dit jaar is het thema de jaren '80, '90 en 2000. Als gast hebben we dj Ward kunnen strikken. Hij is niet alleen bekend van Tomorrowland maar ook van I love the 90's. Hij zal het industriepark helemaal laten ontploffen."





Voor het evenement worden zo'n dertigtal medewerkers ingezet. Nieuw is het cashless betaalsysteem. "Bezoekers kunnen aan de ingang geld op een kaart laten zetten. Het is voor onze ploeg een groot verschil als ze zich enkel moet concentreren op het tappen en bedienen en er geen geld meer uitgewisseld moet worden", legt De Zwart uit. Xclusive Retro Classic Edition vindt plaats op zaterdag 24 maart in de Kleistraat 3 in Stekene. Tickets kosten in voorverkoop 15 euro en aan de kassa 20 euro. Er zijn ook VIP-tickets voor tafels op een verhoogd platform. Alle info en voorverkoopadressen zijn te vinden op de Facebookpagina van Freestyle Events. (PKM)