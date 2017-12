Extra filmscène voor Het Mysterie van Kemzeke 02u30 0

De vzw 900 jaar Kemzeke heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor figuranten om mee te werken aan 'Het Mysterie van Kemzeke'. Het spektakel ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de parochie werd met groot succes opgevoerd in de kerk van Kemzeke, maar nu willen de initiatiefnemers er ook een langspeelfilm van maken. Een groot deel van het verhaal was al ingeblikt voor de opvoering in de kerk, maar enkele delen werden live gespeeld. Om er een langspeelfilm van te maken moet een extra scène worden opgenomen waarvoor er nog heel wat figuranten nodig hebben. Deze scène wordt vanavond opgenomen.





Wie graag mee wil figureren kan zich melden via info@900jaarkemzeke.be. (PKM)