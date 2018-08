Eetfestijn voor het goede doel 17 augustus 2018

Schuttersclub De Poezevrienden organiseert op zaterdag 18 augustus een eetfestijn voor Kom op tegen Kanker. Dit eetfestijn heeft plaats in de feesttent op het domein van Café Schuttershof in de Kerkstraat 61 in Stekene. Er is keuze uit stoofvlees en vol-au-vent met frieten en groenten. Kinderen tot drie jaar eten gratis en kinderen tot negen jaar betalen 10 euro. Volwassen en kinderen ouder dan 9 jaar betalen 15 euro. Inschrijven kan via een mailtje naar annelise_beekman@live.be. Vanaf 20 uur is er een dansavond met retromuziek. Er is een prijs voor de best verklede persoon. (PKM)