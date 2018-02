Eerste namen voor Vestrock 17 februari 2018

De organisatoren van Vestrock hebben de eerste veertien namen bekend gemaakt voor de negende editie van het festival op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni. Op de affiche staan MY BABY (NL), Blaudzun (NL), Rowwen Heze (NL), Millionaire (BE), Johan Michelle David & The Gospel Sessions (NL), WHITE (UK), Equal Idiots (BE), Goe Vur in Den Otto (BE), Black Foxxes (UK), Lydmor (DK), Powder for Pigeons (AUS/DE) en Big Bat Curt (DE). Het festival vindt plaats op het eiland in de stadsgracht van de Nederlandse middeleeuwse vestingstad Hulst. Er is een Early Bird kaartverkoop tot en met zondag 18 februari via www.vestrock.nl. Vanaf maandag liggen de kaarten ook bij voorverkoopadressen in Zeeuws-Vlaanderen. De prijzen voor het festival bedragen 35 euro voor vrijdag 1 juni en 40 euro voor zaterdag 2 juni. Een early Bird ticket voor Vestrock Junior op zondag 3 juni kost 20 euro. Er zijn ook combitickets voor vrijdag en zaterdag voor 55 euro. Campingtickets zijn (alleen online) beschikbaar voor 15 euro. (PKM)