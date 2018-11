Eerste editie van Wunderground Film Festival bij Verbeke Foundation Kristof Pieters

13 november 2018

18u02 1 Stekene Nog tot zondag 7 april 2019 kan je terecht in de Verbeke Foundation voor de eerste editie van het Wunderground Film Festival. Dit nieuw initiatief is opgezet om een toegankelijk internationaal platform voor experimentele filmmakers te creëren.

Experimenteel is hier te interpreteren in de brede zin van het woord: dat gaat van ‘bewegende stillevens’ tot nuchtere documentaires met een eigenzinnige kijk. Met 18 titels is België goed vertegenwoordigd. Zo is er werk geprogrammeerd van Brian den Hartog, Kika Nicolela, Nina Landau, Natalia Sardi, Damien Chapelle, Mohamed Ziani, Jean-Paul Frenay, Mira Borghs, Adrien Léonard, Laure de Martelaere, Mieke Vanmechelen, Yoann Stehr, Stephan Dubrana, Manu Gomez, Kate Voet, Francesca Van Daele, Myriam Van Imschoot, Silvia Defrance, Rachel Gruijters en Wim Jammaer.

Verder krijg je werk te zien uit de Rusland, Italië, Australië, Iran, Zwitserland, Verenigde Staten, Duitsland, Brazilië, Noorwegen, Hong Kong, Finland, Canada en Frankrijk.

De werken werden geselecteerd in het verlengde van de thematiek van de wintertentoonstelling van de Verbeke Foundation: ‘identiteit’.

Concreet zal de selectie dagelijks getoond worden.

Meer informatie over de programmatie: http://www.wundergroundfilmfestival.com/