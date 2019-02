Eerste buurtinformatienetwerk in Stekene boven de doopvont gehouden Kristof Pieters

26 februari 2019

18u36 1 Stekene Het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van Stekene is een feit. Dinsdag werd het charter van BIN Stekene Oost/West officieel ondertekend door de burgemeester Stany De Rechter, BIN-verantwoordelijke inspecteur Natasja Van Wiele en BIN-coördinator Alexander Dhollander.

Eind vorige maand gaf de politiezone Waasland-Noord een infosessie over de oprichting van BIN’s in OC Gildenhuis in Stekene. De opkomst was een succes, er waren meer dan 200 aanwezigen. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee buurtinformatienetwerken op te richten, maar de initiatiefnemer, Alexander Dhollander, stelde voor om er één buurtinformatienetwerk van te maken”, licht korpschef Leo Mares toe. “Tijdens de infosessie van BIN Stekene Oost/West bleek er ook interesse te zijn voor de oprichting van buurtinformatienetwerken in Klein-Sinaai en Hellestraat/Koewacht. Ik ben blij dat andere buurten volgen”, vult burgemeester Stany De Rechter aan. “Een buurtinformatienetwerk verhoogt immers het algemeen veiligheidsgevoel en versterkt de sociale samenhang.”

De infosessie over de oprichting van de twee nieuwe buurtinformatienetwerken vindt plaats op dinsdag 12 maart om 19 uur in OC Gildenhuis.