Drie inbraken in Steenovenstraat 02 februari 2018

Er werd ingebroken in drie woningen in de Steenovenstraat in Stekene. In de eerste woning forceerden de dieven de achterdeur van de woning. De hele woning werd doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. In de tweede woning werd het raam aan de voorzijde beschadigd en werden twee horloges ontvreemd.





Bij de derde woning werd de achterdeur beschadigd. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. In een woning in de Logiestraat in Stekene werd een som geld en juwelen buitgemaakt. De inbraak werd woensdagavond vastgesteld.





(PKM)