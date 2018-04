Dodelijke ongeval niet schuld van automobilist (67) 28 april 2018

F.L. (67) uit Stekene kan niks verweten worden voor zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeval van 23 maart 2017 in Stekene. Daarbij kwam een 38-jarige makelaar uit Hamme om het leven. De vrouw stak plots de straat over toen hij met zijn Saab kwam aanrijden. Uit het verslag van de verkeersdeskundige blijkt dat de aanrijding niet meer te vermijden was, ook niet door een noodstop. "Hij heeft de vrouw dus niet doodgereden", reageert zijn advocaat. "Niemand verdient het om op zo'n manier te worden gebrandmerkt."





(TVPG)