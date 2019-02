Dieven weg met grote som geld na inbraak bij bakker Arto Kristof Pieters

18 februari 2019

12u12 0 Stekene Bij bakkerij Arto in de Dorpsstraat in Stekene is zaterdagavond ingebroken. De dieven braken binnen via een raam en forceerden vervolgens de kassa’s. Ze gingen aan de haal met een grote som geld.

“De inbraak moet zaterdagavond gebeurd zijn tussen 20 en 23 uur”, vertelt bakker Piet De Vos. “We waren op dat moment al aan het slapen. We hebben in de buurt navraag gedaan maar niemand heeft iets verdacht opgemerkt.” De dieven braken met een koevoet een raam open aan de zijkant van de zaak. Vervolgens werd met dezelfde koevoet ook de kassa’s geforceerd. De dieven gingen aan de haal met een grote som geld. In het weekend is de recette immers een pak hoger dan in de week. “De schade valt mee maar de buit daarentegen is voor ons een flinke financiële aderlating. Het is de eerste keer in de negen jaar dat we actief zijn dat er wordt ingebroken.” De bakker gaat nu bekijken of er extra beveiligingsmaatregelen moeten komen.