Dieven weg met geld en sleutels van De Sportstek Kristof Pieters

19 maart 2019

18u47 0

Maandagochtend werd er een inbraak vastgesteld in de sporthal De Sportstek in Stekene. De dieven forceerden een deur. Ook het éétcafé De Meet werd doorzocht. De daders gingen aan de haal met geld en sleutels. De sleutels werden in de omgeving teruggevonden.