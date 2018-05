Dieven stelen asjuwelen uit uitvaartcentrum INBREKERS GAAN OP STROOPTOCHT LANGS KERK EN KERKHOF KRISTOF PIETERS

11 mei 2018

02u41 0 Stekene Dieven hebben in het centrum van Stekene een lugubere strooptocht gehouden. Ze braken binnen in de kerk en het kerkhofgebouw en bij uitvaartcentrum Schelfhout. Bij die laatste maakten ze niet alleen de inhoud van de kassa buit, maar ook een partij asjuwelen.

De plundertocht begon wellicht in de kerk van Stekene. Bij de inbraak wilden de daders vermoedelijk het alarm onklaar maken, maar ze beschadigden het bedieningspaneel voor de werking van de klokkentoren. De kerkklok bleef hierdoor stilstaan op 2.05 uur. Verder werd er echter niets gestolen. In de vlakbijgelegen Frans Van Brusselstraat drongen de daders vervolgens binnen bij uitvaartcentrum Schelfhout. "De dieven zijn binnen geraakt via een raam op de bovenverdieping waar de stock ligt", vertelt zaakvoerster Lilianne Van Hooste. "Ze zijn meteen naar beneden getrokken. In het uitvaartcentrum zelf zijn ze vermoedelijk niet geweest. Wel drongen ze binnen in de winkel waar we bloemstukken verkopen. Daar werd de inhoud van de kassa meegenomen, maar ook een grote partij asjuwelen. Dat zijn ringen, halskettingen, oorringen en armbandjes waar mensen een beetje as in kunnen bewaren van een overledene. Vermoedelijk hebben de dieven niet eens door dat het om asjuwelen ging."





De juwelen zijn vrij goed herkenbaar en Van Hooste vermoedt dat ze moeilijk verkoopbaar zijn. "Als de dieven denken dat ze hiermee hun liefje een mooi cadeau zullen doen, gaan die meisjes wel raar opkijken als ze later vernemen dat ze hebben rondgelopen met een juweel voor de as van een overledene. Het idee alleen al is enorm luguber. Het is schandalig dat zoiets wordt gestolen. De juwelen zijn trouwens niet goedkoop, want ze zijn gemaakt uit zilver."





Na de diefstal trokken de daders verder op strooptocht en drongen ze binnen op het kerkhof naast het uitvaartcentrum. Daar verschaften ze zich toegang tot het dienstgebouw van de begraafplaats maar hier kon geen buit gemaakt worden. De politie onderzoekt of er een verband is met een reeks auto-inbraken dezelfde nacht. In de Tragelstraat werd een sleutelbos en portefeuille gestolen en in de Kiekenhaag verdwenen ze met een MP3-speler. In de Nachtegaalstraat werd een gsm, geld en de kopieën van de boorddocumenten gestolen. Tot slot werd er ook nog ingebroken in twee wagens in de Hamerstraat in Stekene. Uit de ene wagen werd een pak sigaretten ontvreemd.





Uit de andere wagen werd ironisch genoeg ook een asjuweel gestolen. "De halsketting met daarin de assen van de moeder van mijn echtgenoot hing rond de achteruitkijkspiegel", zegt Priscilla Ayden. "Het heeft voor ons een grote waarde en we doen daarom een oproep om het juweel terug te brengen of anoniem in de bus te steken bij de politie."