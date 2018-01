Dieven opgeschrikt 31 januari 2018

In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in een woning in de Molenbergstraat in Stekene. Vermoedelijk werden de ze opgeschrikt door de bewoner die een licht aanstak. De sleutel van achterdeur werd ontvreemd. (PKM)