Dieven opgeschrikt door alarm bij inbraak in handelszaak Kristof Pieters

10 december 2018

Zaterdagavond hebben dieven geprobeerd in te breken in een handelszaak in de Heikant in Stekene. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door het alarm. Er werd ook een diefstal vastgesteld op een bouwwerf in de Robert Verbekelaan in Stekene. Daar werd er isolatiemateriaal gestolen.