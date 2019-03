Dieven breken binnen via dak in supermarkt Proxy Delhaize: hele voorraad sigaretten en postpakketten van klanten weg Kristof Pieters

14u27 3 Stekene Bij de supermarkt Proxy Delhaize in de Stationsstraat in Kemzeke werd zondagochtend een inbraak vastgesteld. De zaak is uitgerust met een alarm en nachtcamera’s maar de dieven omzeilden dit door een gat in het dak te maken. Ze gingen aan de haal met de hele voorraad sigaretten. Ook een heel aantal postpakketten van klanten zijn verdwenen.

Het was de winkelverantwoordelijke zelf die de inbraak zondagochtend rond 6.30 uur vaststelde. “Maar niet op het eerste zicht”, vertelt hij. “Het alarm was nog in werking en moest ik eerst via de code deactiveren. Er was ook nergens braakschade te zien. Ik merkte pas dat er iets fout was, toen ik aan de kassa’s een wanorde zag.”

De politie kwam meteen ter plaatse en stelde vast dat er een gat in het dak was gemaakt. “We weten niet hoe ze op het dak zijn geraakt”, vervolgt de winkelverantwoordelijke. “Achter de winkel is een bos en het lijkt ons onwaarschijnlijk dat ze daar met een ladder zijn doorgetrokken. Vermoedelijk sloegen ze toe via de parking. Daar hangt schrikverlichting en er zijn ook camera’s maar ’s nachts is er natuurlijk niet zoveel passage. Wellicht hebben ze een bestelwagen of auto tot tegen de muur gereden en zijn ze zo op het dak geklauterd.”

Bij het Delhaize-filiaal denken ze dat de dieven op voorhand de zaak hebben verkend. “Er zijn iets teveel toevalligheden”, vindt de winkelverantwoordelijke. “Normaal zitten de sigaretten achter slot en grendel in een automaat. Die was toevallig enkele dagen eerder weggehaald voor een herstelling waardoor de pakjes sigaretten uitzonderlijk in een gewoon winkelrek lagen. Bovendien wisten ze blijkbaar goed dat alle deuren en ramen zijn beveiligd met een alarm. Door via het dak toe te slaan, hebben ze dit kunnen omzeilen. Het grootste deel van de bovenverdieping is bebouwd maar de bewoners van dat appartement hebben niks verdacht opgemerkt. Er is wel nog een klein stuk plat dak achteraan de supermarkt en daar hebben de dieven een gat gemaakt. Er is een heel stuk roofing losgesneden en vervolgens is een plafondtegel weggehaald. Die bevond zich net naast twee camera’s. We moeten nog afwachten of er iets op de beelden te zien is. De beelden van de camera’s worden niet hier opgeslagen maar bij een securityfirma. Het zijn wel gesofisticeerde nachtcamera’s dus er zal wel iets te zien zijn van de inbraak. Als de daders echter gemaskerd waren, zullen de beelden niet veel opleveren. In dat geval is onze hoop gevestigd op de bewakingscamera’s aan de buitengevel. De dieven moeten namelijk vervoer hebben gehad om de buit te transporteren. Misschien is er dus een nummerplaat te zien.”

Er was zondag nog geen berekening gemaakt van de precieze buit maar het zal zeker om een aanzienlijk bedrag gaan. “We hadden de voorraad sigaretten namelijk nog maar net aangevuld met het oog op het weekend. Daarnaast zijn de daders ook aan de haal gegaan met een voorraad postzegels. We hebben hier in de winkel namelijk een postpunt. Erg vervelend is dat de dieven ook met een onbekend aantal postpakketten zijn gaan lopen. Dat gaan we pas precies weten als klanten hier om hun pakket komen vragen.”