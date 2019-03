Dieven breken binnen in zeven bestelwagens Kristof Pieters

22 maart 2019

14u56 0 Stekene In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in maar liefst 7 bestelwagens in de politiezone Waasland-Noord. Uit vier bestelwagens werd er effectief werkmateriaal gestolen. De politie roept op om alert te zijn.

De meeste inbraken vonden plaats in Stekene. Er werd onder meer ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Pastoor Annaertstraat en in de Klinkaardstraat in Stekene. Bij beide bestelwagens werd er werkmateriaal gestolen. Diezelfde nacht werd er nog ingebroken in drie bestelwagens in Stekene. Eén in de Burg. Abdon Heyselaan, één in de Cedronbeekstraat en één in de Polenlaan. Uit deze bestelwagens werd er niets gestolen. Wie geen garage heeft, parkeert zijn bestelwagen best met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen een poort of een muur. Bestelwagens met een gesloten laadruimte kan men ook extra beveiligen met een anti-diefstal slot en de politie adviseert ook om werkmateriaal en machines te voorzien van een specifiek kenteken of persoonlijk kenmerk zoals een rijksregisternummer of ondernemingsnummer.