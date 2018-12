Dierenwelzijn en burgerparticipatie nieuwe bevoegdheden binnen college



Kristof Pieters

24 december 2018

15u30 0 Stekene Het Stekense schepencollege heeft alle bevoegdheden verdeeld. Aangezien Gemeentebelangen opnieuw een absolute meerderheid heeft behaald zijn er weinig verschuivingen maar er zijn wel enkele nieuwe departementen vastgelegd.

Nieuw is de bevoegdheid voor Dierenwelzijn. Die komt bij eerste schepen Kris Van Duyse, die daarnaast ook bevoegd blijft voor Openbare Werken en Mobiliteit. Hij staat wel Gebouwen en Onroerend Erfgoed af aan Pieter De Witte die daar professioneel ook al bijna fulltime mee bezig is en dus heel wat expertise heeft. De Witte blijft daarnaast ook verantwoordelijk voor Financiën, Milieu, Economie en Onderwijs. Burgemeester Stany De Rechter krijgt alle taken die bij zijn functie horen als veiligheid en neemt ook de bevoegdheden Bevolking, Ruimtelijke Ordening en Land- en Tuinbouw voor zijn rekening. Gunter Van Campenhout blijft verantwoordelijk voor Cultuur en Jeugd maar krijgt wel enkele nieuwe bevoegdheden zoals Evenementen, Citymarketing, Burgerparticipatie en Buurt- en wijkcomités. Lorette De Permentier krijgt opnieuw Sport en toerisme. Dirk Backaert zal als gewezen OCMW-voorzitter terug Sociale Zaken en Bejaardenzorg onder zijn hoede nemen. Halfweg de legislatuur worden de twee laatstgenoemden vervangen door respectievelijk Heidi Van Gaever en Grietje Cortebeek. Zij zullen ook de bevoegdheden overnemen.