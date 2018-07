dEUS op Crammerock 06 juli 2018

Het lijkt een dagelijks ritueel te worden want de organisatie van Crammerock heeft gisteren nog maar eens een nieuwe naam gelost. Dit keer gaat het om een headliner, want eindelijk zal dEUS op de planken staan van Crammerock. De band speelt slechts een select aantal shows deze festivalzomer. Eind vorig jaar stelde dEUS hun nieuwe gitarist Bruno De Groote voor. De festivalorganisatie hoopt dat er niet alleen de tijdloze hits te horen zijn, maar wie weet krijgen bezoekers ook wel wat nieuw werk te horen van Tom Barman's band. Ook de Europese Commissie zal op Crammerock vertegenwoordigd zijn en dat via de 'Naturavan'. Natura 2000-Ambassadeur Jill Eeckhout zal op het festival aanwezig zijn om een oase van natuur en rust te bieden en promoot zo het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld.





(PKM)