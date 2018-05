Denktank zoekt oplossingen voor veiligere N403 25 mei 2018

Zondag organiseert Denktank Kemzeke een Verkeerswandeling langs de N403 (gewestweg Sint-Niklaas - Hulst) onder leiding van mobiliteitsexpert Kris Peeters. Denktank Kemzeke wil meezoeken naar oplossingen voor een veiligere verkeerssituatie langs de N403. "Een toenemend aantal auto's en vrachtverkeer, onveilige fietspaden, verkeerslawaai, verstoorde nachtrust en sluipverkeer zorgen ervoor dat leefbaarheid langs de N403 jaar na jaar verslechtert", zegt Bert Verbeke. "In de loop van 2018 zal een studie worden uitgevoerd rond de heraanleg van de N403 tussen Sint-Niklaas en de Nederlandse grens. Denktank Kemzeke wil hiervoor een aantal aanbevelingen formuleren." De Verkeerswandeling start om 13.30 uur aan de gemeenteschool en gaat langs de Stationsstraat tot aan het oud Station, en vervolgens via de Reinaertlaan, Nationalestraat, Dorpstraat en terug Stationsstraat. Na de wandeling is er nog een nabespreking van 15 tot 16 uur in de kantine van SK Kemzeke. De wandeling is gratis. (PKM)





