Denktank Kemzeke buigt zich over N403 02 juni 2018

Denktank Kemzeke is tevreden over de verkeerswandeling die afgelopen weekend werd georganiseerd langs de N403 in Kemzeke. Met een 50-tal deelnemers spreken de organisatoren van een onverhoopt succes. Onder leiding van mobiliteitsexpert Kris Peeters maakten de deelnemers een wandeling langs de drukke gewestweg N403 (verbinding tussen Sint-Niklaas en Hulst) en het centrum van Kemzeke. "Het groot aantal deelnemers en hun betrokkenheid wijst erop dat de problematiek van leefkwaliteit belangrijk is voor de inwoners", vertellen Veerle Stuer en Bert Verbeke van Denktank Kemzeke. "Dit jaar nog wordt een studie opgestart over de heraanleg van de N403 en we we willen nu de vinger aan de pols houden en voorstellen formuleren."





Trage wegen

Tijdens de Verkeerswandeling brachten de deelnemers talrijke ideeën naar voren over onder meer gevaarlijke oversteken voor fietsers en voetgangers, de leefkwaliteit in de omgeving van de twee scholen in Kemzeke, zwaar vrachtverkeer doorheen de dorpskom en de opportuniteiten van trage wegen. "Met al deze voorstellen gaat Denktank Kemzeke verder aan de slag. Via onze Facebookgroep en een nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte. Volgend jaar plannen we een nieuw 'evenement'." (PKM)