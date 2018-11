De Warmste Avond in 7-sprong Kristof Pieters

28 november 2018

17u36 2 Stekene Enkele Kemzekenaars met een warm hart organiseren op zaterdag 1 december samen met de Chiro en basisschool De 7-sprong de ‘Warmste Avond’. Het wordt een avond met muzikale optredens van eigen bodem, verschillende eetkraamjes en animatie.

En dat met medewerking van tal van Kemzeekse verenigingen. De opbrengst gaat naar twee goede doelen. Een deel gaat naar De Olijf uit Stekene, een vzw die zich inzet voor mensen in kansarmoede. Via de school en Chiro ondervinden de organisatoren zelf dat steeds meer mensen het moeilijk hebben. “Kinderen die zonder een koek of fruit naar school komen, kinderen die niet meekunnen op kamp, kledij die niet past bij het weer, ouders die op school hulp komen vragen, ...Gelukkig kunnen ze via vzw De Olijf morele en materiële steun krijgen in Stekene”, klinkt het.

Een ander deel gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Op de affiche staan enkele optredens. Floris mag om 20 uur de Warmste Avond openen. Floris zit in het 6de leerjaar op de 7-Sprong en werd dit seizoen geselecteerd voor de ‘Blind auditions’ van The Voice Kids. Om 21 uur is het de beurt aan Freud En de Libidoos, al bijna 40 jaar op de planken en wereldbekend in Kemzeke. Om 22 uur is het de beurt aan Spoof met de Kemzeekse Chiroboys Roel en Berend. Zij mochten afgelopen zomer de Kemzeekse dorpsfeesten afsluiten. Om 23 uur is er Dasj, ook al een op en top Kemzeekse band met een volledig Nederlandstalige set. In primeur laten ze ook de eerste eigen nummers los op het publiek. Als afsluiter is er om middernacht II ReBelium. Kaarten voor het festival kosten slechts 2 euro en de deuren van de basisschool gaan open vanaf 18 uur.

Verschillende Kemzeekse verenigingen en sympathisanten zorgen ervoor dat niemand zal omkomen van honger of dorst. Daarnaast voorzien de organisatoren ook nog in extra animatie zoals draaiorgel Den Bolhoed en ballonplooier Thomas.

Op 1 december is het bovendien exact 1 jaar geleden dat ‘Het Mysterie van Kemzeke’ voorgesteld werd in de kerk. Op diezelfde avond kreeg vzw 900 jaar Kemzeke bovendien de Stekense cultuurprijs. De Warmste Avond is daarom het ideale moment om de film nog eens voor te stellen. Dat gebeurt om 18.30 uur op groot scherm.