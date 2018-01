De Ware Vrienden brengen nieuwjaarsconcert 26 januari 2018

Voor de vijfde maal organiseert de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Stekene op de laatste zondag van januari haar Nieuwjaarsconcert. En zoals elke keer staan er op het programma bekende melodieën naast verrassende concertstukken voor harmonie. Als solist werd dit jaar violiste Emelie De Bruyne uitgenodigd. Na het concert kan nagepraat worden bij een nieuwjaarsdrankje in het lokaal van de Harmonie. Een glaasje wijn of fruitsap is in de prijs van de toegangskaart inbegrepen. Het concert vindt plaats op zondag 28 januari in de H. Kruiskerk in Stekene en start om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Ze zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de leden van de harmonie, bij Optiek Jan Van Goethem, Polenlaan 32 of via de webiste harmoniedewarevrienden.wordpress.com. (PKM)