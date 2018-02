De geheimen van de kalender 16 februari 2018

02u54 0

Het Reynaertgenootschap en de heemkundige kring d'euzie organiseren op zaterdag 17 februari voor de 26ste keer de Herman Heyselezing in OC De Statie in Stekene. Luc De Brant, bestuurslid van d'euzie, spreekt over de 'geheimen van de kalender'. Hij neemt het publiek mee naar de oorsprong van de kalender, van de jaarwende naar de zondagsletter, van het sintjansvuur naar Stonehenge, van Lucifer naar Venus, van de middag tot de noen en van 't jaar nul naar de millenniumbug. De toegang is zoals steeds gratis. Nadien volgt een receptie. De lezing start om 20 uur. (PKM)