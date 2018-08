Crammerock voor 8ste jaar op rij uitverkocht 14 augustus 2018

Alle tickets voor de komende editie van Crammerock zijn de deur uit. Daarmee is het festival voor het achtste jaar op rij uitverkocht. Goed voor al zeker 32.000 festivalgangers in het eerste weekend van september. De organisatie heeft intussen een wachtlijst geopend.





De voorbije dagen zijn er nog drie nieuwe namen bijgekomen: SBMG, bekend van de radiohit 'Miljonair', Jiri11 en dj Zoey Hasselbank, die alledrie ook verantwoordelijk zijn voor een frisse wind in de populaire urban scene. Zij staan op zaterdag 1 september op Crammerock. Nog recente namen zijn Salvatore Ganacci, Intergalactic Lovers en Millionaire. Andere mooie namen op Crammerock zijn onder meer Anouk, De La Soul, Hooverphonic, dEUS, Miles Kane, The Sheila Divine en Lost Frequencies. In totaal passeren er meer dan vijftig bands en artiesten op drie podia gedurende twee dagen.





Wél nog beschikbaar voor het festival zijn campingtickets en -packages, voor wie al tickets besteld heeft, maar nog geen kampeerticket had aangekocht. De laatste campingtickets zijn te bemachtigen via www.crammerock.be. (JVS)