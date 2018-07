Crammerock lost nieuwe lading namen en start met ticketverkoop 10 juli 2018

De organisatie van Crammerock heeft gisteren een reeks nieuwe namen gelost en is meteen ook van start gegaan met de ticketverkoop. Het festival dropte vorige week al druppelsgewijs een indrukwekkende reeks headliners zoals Anouk, Hooverphonic, Lost Frequencies en dEUS die voor het eerst op Crammerock staan. Op Werchter mocht de Britse band Air Traffic haar komst naar Stekene zelf aankondigen en ook Arsenal zal daar zijn opwachting maken. Gisteren loste Crammerock meteen negen nieuwe namen: Sevn Alias, Annix, Gestapo Knallmuzik, Juicy, Milo Meskens, SLM, TheColorGrey, The Go! Team en Emma Bale. Eerder was al bekendgemaakt dat Sigma (dj-set), Miles Kane en Seasick Steve bovenaan de goedgevulde Crammerock-affiche van 2018 zullen staan. Ook Equal Idiots, Henri PFR, Kraantje Pappie, What So Not, Bizzey, Famke Louise en SONS hadden hun komst al bevestigd. Alles opgeteld zijn dus al 25 acts bekend voor het festivalweekend van 31 augustus en 1 september. Daar komen de komende weken nog eens dubbel zoveel namen bij. Aangezien het festival de voorbije zeven jaar steeds uitverkocht was, kan men beter niet te lang wachten om tickets te kopen. Dit kan via www.crammerock.be. (PKM)