Crammerock lonkt naar voetbalpleinen Avanti NA 8 KEER OP RIJ UITVERKOCHT TE ZIJN DENKT FESTIVAL AAN UITBREIDEN KRISTOF PIETERS

03 september 2018

02u37 0 Stekene De organisatie van Crammerock blikt tevreden terug op de voorbije editie van het festival, maar kijkt ook vooruit. Al acht jaar op rij moest het bordje 'uitverkocht' worden voorgehangen. "Het steekt dat we zoveel festivalliefhebbers telkens moeten teleurstellen", zegt Geert Robbrecht. Hij wil met de gemeente en voetbalclub Avanti gaan samenzitten om de uitbreidingsmogelijkheden te bekijken.

Tijdens de opbouwweek kregen de medewerkers nog enkele pittige regenbuien over zich heen, maar het festival zelf was afgelopen weekend zonovergoten. Zo'n 35.000 bezoekers genoten twee dagen van 48 artiesten op deze 28e editie. "Alles is vlekkeloos verlopen", glundert een tevreden organisator Geert Robbrecht. "Met twee grote festivaltenten kunnen we iedereen tijdens de concerten aangenaam op temperatuur houden, maar het is nog zo plezant als je tussendoor kan gaan zonnekloppen op de festivalweide tussen de tenten."





Met onder meer Anouk, Air Traffic en De La Soul stonden er ook dit jaar enkele grote buitenlandse namen op de affiche. De 7.000 festivalgangers die op de camping verbleven, kregen er nog twee extra intieme concerten bovenop, want Emma Bale en Portland kwamen met een akoestische set de bezoekers wekken zaterdagochtend. Dit jaar was er extra geïnvesteerd in bijkomend comfort. Letterlijk en figuurlijk werd de 'cooking corner' door velen goed gesmaakt. Door het verbod op gasvuurtjes kon men hier zijn prakje komen opwarmen in en de microgolfoven.





Wat in 1991 begon als een feestje om het tienjarige bestaan van jeugdhuis De Cramme te vieren, is 28 jaar later uitgegroeid tot een topevenement dat in festivalland naast de grote jongens kan staan.





Wachtlijst

Organisator Geert Robbrecht beseft ook dat het plafond op de huidige stek bereikt is. Al acht jaar is het festival volledig uitverkocht. "Het groeipotentieel is er wel", benadrukt hij. "Nadat bekend was geworden dat alle 35.000 tickets dit jaar de deur uit waren, groeide er snel een lange wachtlijst van festivalfans die toch nog heel graag een kaartje wilden, als er nog zouden vrijkomen."





Robbrecht ziet uitbreidingsmogelijkheden bij de buren van het evenemententerrein Groeneputte: voetbalclub Avanti Stekene. "De club denkt er nu over na om de pleinen anders in te richten omdat ze ook aan een aantal richtlijnen van de voetbalbond moet voldoen", legt hij uit. "Ik zie er een mogelijkheid in om een win-winsituatie te creëren voor beide partijen. Zo brengt elke euro die de gemeente investeert meer op. Een goed toekomstgericht plan voor beide terreinen kan zowel de club als Crammerock vooruithelpen."





Intussen staat de datum voor Crammerock 2019 ook al vast. Wie volgend jaar van de partij wil zijn, moet vrijdag 6 en zaterdag 7 september vrijhouden in zijn agenda.