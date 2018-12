Crammerock en De Cramme schenken 10.000 euro aan Warmste Week Kristof Pieters

23 december 2018

14u32 0 Stekene Crammerock en Jeugdhuis De Cramme hebben samen zo maar even 10.000 euro kunnen overhandigen aan de ploeg van StuBru.

De organisatoren van het festival Crammerock hadden de handen in elkaar geslagen met Jeugdhuis De Cramme voor ‘Het Warmste Winterterras’. Dat stond zaterdag opgesteld aan het jeugdhuis in Stekene. Bezoekers konden er heel wat lekkers bestellen rond de vuurkorven, en voorts kon je er ook de benen strekken op de botsautobeats van Gunther D. Voorts was er ook heel wat kinderanimatie, met onder meer een initiatie skaten. En je kon ook even op de schoot van de kerstman klimmen.

De organisatoren van Crammerock schonken ook een aanzienlijk deel van de opbrengst van de kidstickets van de voorbije editie. Samen met de opbrengst van Het Warmste Winterterras was dat goed voor liefst 10.000 euro. Dat geld gaat nu naar vzw De Cocon, een organisatie die thuishulp biedt aan jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.