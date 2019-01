Cordon sanitaire doorbroken bij toekenning mandaten Kristof Pieters

23 januari 2019

16u46 29 Stekene De oppositiepartijen Groen en CD&V reageren verontwaardigd op het doorbreken van het cordon sanitaire bij de toekenning van de mandaten voor de raad van bestuur van de vzw Erfpunt. Een raadslid van het Vlaams Belang haalde het van Carl Ivens van Groen.

De gemeenteraad van Stekene moest zich dinsdagavond uitspreken over een aantal bestuursmandaten. Bij de verkiezing van de mandaten in de raad van bestuur van de vzw Erfpunt krijgt de oppositie wettelijk één mandaat. Na een eerste stemronde behaalden de drie oppositiekandidaten (Groen, CD&V en Vlaams Belang) elk vier stemmen. Meerderheidspartij Gemeentebelangen onthield zich bij deze stemming. Bij een tweede stemronde was het kiezen tussen Carl Ivens van Groen en Inge Smits van Vlaams Belang. De kandidaat van Vlaams Belang, Inge Smits, haalde het met 13 stemmen; Carl Ivens van Groen had 12 stemmen. “Met steun van 9 stemmen van Gemeentebelangen werd dus Inge Smits van Vlaams Belang verkozen boven die van Groen”, stelt CD&V vast. “Wij vragen ons af of dit een eerste stap is naar een bredere coalitie tussen GeBe en Vlaams Belang?”

Ook Groen stelt eveneens vast dat er in de gemeenteraad eerder een cordon rond haar wordt gevormd dan rond het Vlaams Belang. “We hopen dat er een eind komt aan deze toenadering tussen Gemeentebelangen en Vlaams Belang, die in de vorige legislatuur al gestart was met de overstap van Rudi De Boever”, zegt voorzitter Luc De Cleir.

