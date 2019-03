Controversiële pastoor opnieuw in oog van de storm: volledige kerkraad neemt ontslag Sam Ooghe

06 maart 2019

17u10 3 Stekene Luc Mertens, de controversiële ex-pastoor van Stekene, is na amper vijf maanden dienst in Maldegem opnieuw in het oog van de storm terechtgekomen. Net als in Stekene en in Zottegem nam ook nu zijn kerkraad collectief ontslag.

Voor wie het zich niet goed herinnert: zes jaar geleden, in 2013, zat het er bovenarms op in de Heilig Kruisparochie in Stekene. Vier van de vijf leden van de lokale kerkfabriek stapten toen gezamenlijk op. De reden? Het zou onmogelijk zijn om samen te werken met pastoor Luc Mertens, die volgens de leden te dure infrastructuurwerken zou willen uitvoeren. De meningsverschillen werden te groot. “We hadden ons liever verder ten diensten gesteld van de parochie, maar we hebben geen andere keuze”, klonk het toen bij afscheidnemend voorzitter Andrea De Jonge.

Later ging de pastoor nog in de clinch met de buren van de kerk in de Hellestraat. Mertens had namelijk beslist dat de klokken om het halfuur zouden slaan, en driemaal per dag de Angelus zouden spelen. Een buurtbewoner trok zelfs naar de rechtbank om bij de vrederechter een compromis ‘af te dwingen’. Erna stapte de pastoor ook nog op als proost van de Chiromeisjes.

Derde keer

Opvallend genoeg stapte ook in 2011 al een volledige kerkraad op na onenigheden met pastoor Mertens. Dat gebeurde in de parochie Bevegem-Zottegem. Ook daar draaiden de meningsverschillen om geplande investeringen, die volgens de leden van de kerkraad vooral gericht waren op 'uiterlijk vertoon en prestige’.

Sinds het najaar van 2018 werkt pastoor Mertens in Maldegem, en ook daar is hij in het oog van de storm terechtgekomen. Gisteren raakte bekend dat alle vijf de leden van de kerkraad collectief ontslag genomen hebben — de derde keer in de carrière van de pastoor. Volgens de ontslagnemende leden waren ze de persoonlijke verwijten, scheldwoorden en beledigingen grondig beu. Aan onze redactie werd ook bevestigd dat er inderdaad letterlijk vergaderingen eindigden met slaande deuren.

Al is dat maar een kant van het verhaal. Het bisdom liet al snel weten dat ze het eenzijdige beeld van de pastoor betreurt dat woensdag geschetst werd in enkele kranten. Er zou volgens enkele goedgeplaatste personen in Maldegem ook meer aan de hand zijn. Het ongenoegen van de ontslagnemende kerkraadsleden zou niet enkel ontstaan zijn door de ‘beledigingen’ van de pastoor, maar vooral door de nieuwe wind die er sinds kort waait in Maldegem. De pastoor wil inderdaad verregaande vernieuwingen doorvoeren — denk aan het renoveren van de kerk en het rationaliseren van de vieringen — maar sinds januari is er vooral ook een nieuw politiek bestuur. Voor het eerst in 134 jaar zonder de katholieken. “Dat de leden van de kerkraad nu enkel pastoor Mertens de zwartepiet toeschuiven, is oneerlijk”, kreeg onze redactie te horen. “Ze moeten gevoeld hebben dat er verandering aankomt. De directe stijl van Luc Mertens gaf dan misschien de doorslag, maar dat is ook maar onderdeeltje van de zaak.”