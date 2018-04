Communies dwarsbomen wereldrecord CHIRO HOUDT WEL GEZELLIGE TOOST MET VIJFHONDERD DORPSGENOTEN KRISTOF PIETERS

16 april 2018

02u28 0 Stekene Een wereldrecord zat er niet in, maar meer dan vijfhonderd dorpsgenoten zijn afgelopen zaterdag wel komen klinken op het jubileum van Chiro Kemzeke. Voor de recordpoging van de 'langste toost' moesten ze één lange rij vormen vanaf het Kerkplein tot aan de nieuwe verkaveling van de muziekwijk.

Het huidig record van de 'langste toost' staat op naam van de Portugese stad Anadia die 1.233 toosters op de been kon brengen. En dat record zal dus nog wel even standhouden, want Chiro Kemzeke strandde zaterdag op 507 deelnemers. Dat is bijna evenveel als de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) in september vorig jaar verzamelden voor hun recordpoging in Damme.





"Dik tevreden"

"Het was op voorhand koffiedik kijken hoeveel volk er zou afkomen", geeft Berend Van Guyse toe. "We hadden natuurlijk gehoopt op meer, maar we zijn toch al dik tevreden met die vijfhonderd mensen. Over het weer konden we zeker niet klagen, want we hadden een fraaie lentezon. We hadden alleen de pech dat onze recordpoging samenviel met de plechtige communie in het dorp en dus waren veel mensen verhinderd omdat ze naar een feest moesten. Bovendien zijn er in de paasvakantie natuurlijk ook een pak mensen op reis. Niettemin kunnen we met vijfhonderd deelnemers tevreden terugblikken op deze stunt."





Aan enthousiasme was er alvast geen gebrek. Voor vier euro konden deelnemers zich aanmelden in de feesttent van de Chiro waar ze een glas cadeau kregen en een bon voor een Troubadourbiertje. Onder de 16 jaar werd er uiteraard met frisdrank geklonken. De klinkende massa stond verspreid over een traject van bijna twee kilometer tussen het chiroheem aan het Kerkplein en de nieuwe verkaveling van de muziekwijk. De politie had een deel van het dorp met nadar laten afsluiten voor de recordpoging. Het werd een hele logistieke operatie om vijfhonderd dorstigen te laven. De jeugdbeweging was echter inventief en had twee aanhangwagens klaarstaan met daarop een mobiele tapinstallatie. Vervolgens ging een gerechtsdeurwaarden de rij af om de aanwezigen te tellen en erop toe te zien dat ze effectief met elkaar klonken en een toost uitbrachten.





18 vaten

Stefaan Soetemans van brouwerij The Musketeers kwam zaterdag ook een kijkje nemen. "We zijn in Stekene gevestigd met onze brouwerij en ook van hier afkomstig. Daarom zijn we meteen op de kar gesprongen bij deze recordpoging. We hadden 18 vaten Troubadour klaar staan. Een wereldrecord is er dan wel niet gevestigd, maar het was voor ons toch kippenvel om zoveel mensen uit onze eigen gemeente te zien klinken met onze Troubadour."