Coely en Het Zesde Metaal op Crammerock 17 juli 2018

De organisatoren van het Stekense festival Crammerock hebben negen nieuwe namen gelost: Camo & Krooked (dj set), Coely, Het Zesde Metaal, The Sheila Divine, Fleddy Melculy, Jacin Trill, Macky G, Portland en The Upbeats. De online ticketverkoop begon vorige week zeer vlot en vanaf nu kunnen kampeerders ook camping upgrades aankopen. Met bands als Het Zesde Metaal, Coely, Fleddy Melcully en Portland geeft het festival alweer een plaats aan muzikale Belgen. Daarnaast komen drum-n'-bassfanaten zeker aan hun trekken met Camo & Krooked, die dit weekend nog op Dour stonden, en met Macky G en The Upbeats. Met Jacin Trill haalt het festival hiphop van onze zuiderburen naar Stekene. Eerder was al bekendgemaakt dat Air Traffic, Anouk, Arsenal, dEUS, Hooverphonic, Lost Frequencies Live, Sigma (dj-set), Miles Kane en Seasick Steve bovenaan de goedgevulde Crammerock-affiche van 2018 zullen staan. Info: www.crammerock.be. (PKM)