Chauffeur rijdt in op groep: proces uitgesteld 27 maart 2018

Voor de Dendermondse rechtbank moest normaal gisteren het proces tegen Yannick O. (28) uit Sint-Gillis-Waas starten. De man reed in november 2017 met zijn wagen opzettelijk in op een groep omstanders aan café Den Doorn in de Molenstraat in Kemzeke. Even voordien had de man in het café ruzie gekregen en was er aan de deur gezet. Daarna stapte hij in zijn auto en zou ingereden zijn op een groepje mensen dat voor het café stond. Eén van hen kon de wagen niet ontwijken. Die raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De chauffeur vluchtte in eerste instantie na de aanrijding, maar later bood hij zichzelf aan bij de politie. Hij is nu gedagvaard wegens poging doodslag. Op vraag van één van de burgerlijke partijen werd de zaak gisteren uitgesteld. Het proces zal plaatsvinden op 9 april.





(DND)