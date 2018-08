CD&V zamelt schoolmateriaal in voor kansarme gezinnen 18 augustus 2018

CD&V Stekene gaat een inzamelactie organiseren van nog bruikbaar schoolmateriaal.





"Binnen één maand, bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen er opnieuw een pak kinderen klaar staan om met een gevulde boekentas naar school te trekken. België heeft echter één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa", zegt lijsttrekker Maaike Van Puyenbroeck. "Ook op school is dat een harde realiteit. Schoolmateriaal is immers duur en voor een aantal mensen een te grote hap uit de gezinsportefeuille bij het begin van het schooljaar. Daarom dat we een inzamelactie op touw zetten voor onder meer boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turn- en zwemzakjes, mappen, schrijfblokken, setjes kleurpotloden en stiften, slijpers, verfborstels, perforators, gradenbogen, enz."





Alle materiaal zal nadien worden geschonken aan vzw De Olijf in Stekene. Wie gebruikt maar leuk schoolmateriaal heeft, kan dit komen afleveren op zondag 26 augustus tussen 10 uur en 12 uur op de Markt in Stekene. (PKM)