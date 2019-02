CD&V komt met de fiets naar gemeenteraad Kristof Pieters

27 februari 2019

18u03 0 Stekene De CD&V-fractie heeft dinsdagavond een voorstel gedaan aan de rest van de gemeenteraad om voortaan de auto thuis te laten en te kiezen voor alternatieven om naar het gemeentehuis te komen. Op die manier wil de partij een voorbeeld stellen in het kader van de klimaatproblematiek.

De partij deed het voorstel in navolging van gemeenteraadslid Réno Martens die al 20 jaar lang resoluut voor de fiets kiest om zich te verplaatsen van en naar het gemeentehuis. CD&V deed dinsdagavond daarom het voorstel aan alle 25 raadsleden om dit ook te doen. “Om de wereld te verbeteren moet je beginnen bij jezelf”, vindt voorzitter Johan Symoens. “Daarom dat we onze gemeenteraadsleden vragen om voor verplaatsingen in het kader van hun mandaat de auto thuis te laten en te voet te gaan, de fiets te nemen of het openbaar vervoer.”

CD&V suggereert aan het gemeentebestuur ook om een fietsvergoeding te overwegen om iedereen over de streep te trekken. “Maar we zeggen wel nu al dat we deze met onze fractie niet gaan opnemen als die vergoeding er zou komen. We hopen dat onze oproep en het spreekwoord ‘geen woorden maar daden’ voldoende is om iedereen te overtuigen.”