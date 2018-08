CD&V kiest voor verjongingsoperatie 31 augustus 2018

02u34 0

CD&V Stekene heeft gisteren zijn volledige lijst voorgesteld. Van de 25 kandidaten zijn er maar liefst 17 nieuwkomers. "Na 6 jaar zetelen in de oppositie wil CD&V mee besturen", zegt lijsttrekker Maaike Van Puyenbroeck (36). In juni vorig jaar koos de partij voor haar als de nieuwe lijsttrekker. Zij moet de partij een nieuw imago aanmeten. "Onze lijst mag gezien worden. We kozen voor 17 nieuwe gezichten. Bovendien zijn negen kandidaten jonger dan 40 en in onze top-vijf daalt de gemiddelde leeftijd met tien jaar ten opzichte van de verkiezingen in 2012. Opvallend is dat er zich meer vrouwelijke kandidaten aandienden dan dat we plaatsen hadden." Op de tweede plaats staat ook een nieuw gezicht met Filip Moorthamers, de voorzitter van de landelijke gilde. Huidig raadslid en voormalig burgemeester Nicole Van Duyse staat op plaats 3. Réno Martens zal de lijst duwen met Adolf De Hooghe, twee oud-gedienden. De nieuwkomers zijn verder Frederik Van Doorsselaere, Christ Goossens, An De Meersman, Cindy Van Puyvelde, Sandra Van Hoeyland, Robbe Heirbaut, Evelyn Van Gysel, Thomas Maes, Debby Janssens, Xanter Symoens, Patricia Blommaert, William Hofman, Elke D'Hondt, Roean Vlassenrood en Yolande Rollier-Ruelens, de weduwe van voormalig burgemeester Herman Rollier. Verder staan nog enkele huidige mandatarissen en bestuursleden zoals Ludwine Rutsaert, Ronald Stevens, Freddy Merckx, Diane Toté, Cynthia De Jonghe op de lijst. (PKM)